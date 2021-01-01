Bickerstaff: "Markkanen, bir şutörden daha fazlası..."

Cleveland Cavaliers'ın başantrenörü J.B. Bickerstaff, takıma bu yaz katılan Lauri Markkanen'ın bir set şutöründen fazlası olduğunu söyledi.



Bickerstaff, Finli oyuncunun Cleveland'da rolünü genişletmesini beklediğini açıkladı:



"O öyle bir oyuncu. Sanırım bize bir şutörden daha fazlası olduğunu gösterebilir. Pas sonrası şut atabileceği gibi, bire bir pozisyonlarında da sayı bulabiliyor."



2020-21 sezonunda bireysel olarak başarısız bir yıl geçirmesine rağmen, Markkanen yine de %40 üçlük isabeti ile oynamıştı ve şu anda Cavs'in forvet rotasyonunda, Kevin Love dışında etkili bir şekilde üçlük atabilen tek uzun olarak yer alıyor.



Love'ın bu sezon Cleveland için rolünün azalmasının beklenmesiyle, Markkanen kariyerini tekrar rayına oturtma şansına sahip olacak.



