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Bickerstaff, Kevin Love'ın son durumunu paylaştı

Cleveland Cavaliers koçu JB Bickerstaff, Kevin Love'ın kalf sakatlığıyla ilgili bir güncelleme paylaştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Cleveland Cavaliers koçu JB Bickerstaff, Kevin Love'ın kalf sakatlığıyla ilgili bir güncelleme paylaştı.

Cavs ekibi halen, ölü sezonda meydana gelen kalf sakatlığını nüksetmiş olan Love'dan yoksun durumda. Cleveland koçu, Love'ın sakatlık durumuna ilişkin küçük bir güncelleme paylaştı:

"Şu anda sahada hafif işler yapıyor ve bizim beklentimiz daha da fazlasını yapması. Sahaya döndüğünde, ne noktada olduğuna dair adil bir kanıya varacağız. "

Detroit'te oynanan ilk hazırlık maçında sakatlığını nüksettiren Love, kalf sorunu nedeniyle bu sezon 16 maç kaçırmıştı.

Cavs'in önümüzdeki hafta bir güncelleme yapmasının beklendiği, ancak Love'ın dönüşü için henüz belirli bir tarihin olmadığı kaydedildi.


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