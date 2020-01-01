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Bickerstaff: "Drummond'a 'Kalacak mısın?' diye sormadım"

Cleveland Cavaliers başantrenörü J.B. Bickerstaff, Andre Drummond'ın gelecek sezon Cavaliers'da kalıp kalmayacağı hakkında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Cleveland Cavaliers başantrenörü J.B. Bickerstaff, Andre Drummond'ın gelecek sezon Cavaliers'da kalıp kalmayacağı hakkında konuştu.

Bickerstaff, cleveland.com'dan Chris Fedor'a ekibin kendisiyle geleceğini beraber planladığını söyledi:

"Ona 'Hey, kalacak mısın gidecek misin?' diye sormadım. Ama yaptığımız konuşmalar olumluydu. Dolaylı olarak bu sohbetler gelecekle, gelecek yılın neye benzeyeceğiyle, takımın nasıl bir parçası olmak istediğiyle, onu nasıl etkili bir şekilde kullanabileceğimizle ve birçok şeyle ilgiliydi.

Kararını istediği zaman bildirecek. Kamuoyuna yorum yaptığını biliyorum. Burada olmadığı bir senaryo konusunda hiç konuşmadık ve geleceğimizi onunla planlıyorduk. Onsuz plan yapmaya başlamadım. Bu kadar söyleyeceğim. Bir ayarlama yapmamız gerekirse, yaparız. Ama bunu yapmak için bolca vaktimiz olacak.

Onunla, çok yönlülüğüyle ve becerisiyle, yapabileceğimiz çok şey var. Geçen sene bizimle sınırlı bir süre oynadığını biliyorum ama yapabileceği daha fazlası var ve ondan büyük beklentilerimiz var."

Drummond'ın 2020-21 sezonu için bir oyuncu opsiyonu bulunuyor.


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