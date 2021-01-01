Bickerstaff, Drummond durumuyla ilgili gelen eleştirilere yanıt verdi

Cleveland Cavaliers başantrenörü J.B. Bickerstaff, ekibin takas arayışı sürecinde Andre Drummond'ı kadro dışı bırakmasıyla ilgili yapılan eleştirileri ele aldı.



Eleştirilerden en dikkat çekenini yapmış olan Golden State Warriors forveti Draymond Green, geçtiğimiz günlerde takımların oyuncularını Drummond'ınki gibi durumlara sürükleyebilmesine rağmen, bir oyuncunun takas istemesi durumunda lig tarafından para cezasına çarptırılabilme ihtimalinin adil olmadığından yakınmıştı.



Bickerstaff, bu ve buna benzer eleştirilerle ilgili şunları söyledi:



"Herkes fikrini açıkça beyan edebilmeli. Açıkçası, bu süreç boyunca arkadaşlarla, herkesin vakıf olmadığı bazı görüşmelerimiz olmuştu. Ama dediğim gibi, herkesin fikrini söylemeye hakkı var ve organizsyonlar da kendileri için en iyisini yapmak zorundadırlar. Bence bu işler böyle yürüyor ve tabiri caizse iki yönlü bir yol da olmamalı."



"GAYET İYİ DURUMDA"



Bickerstaff, Drummond'ın bu karara rağmen moralinin iyi olduğunu da sözlerine ekledi:



"Gayet iyi durumda. Devre arasında soyunma odasındaydı ve çocuklarla sahada gördüğü şeyler hakkında konuşuyordu. Maçtan sonra da oradaydı. Tüm bu olan bitenler içinde muazzam davrandı ve bunu yapmak da kolay değildir."



Cavaliers formasıyla 25 maçta 17.5 sayı ve 13.5 ribaund ortalamaları yakalamış olan 27 yaşındaki Drummond, bu sezon 28.8 milyon dolar maaş alıyor ve sezon sonunda da sınırsız bir serbest oyuncu olacak.



