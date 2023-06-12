Bianka Busa, VakıfBank'ta!

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Sırp oyuncu Bianka Busa'yı kadrosuna dahil etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Instagram
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Bianka Busa, VakıfBank'ta!
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12 Haziran 2023 19:43
CEV Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Sırp smaçör Bianka Busa'yı kadrosuna kattı.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki oyuncuyla sözleşme imzalandığı bildirildi.

Kariyerinin ilk yıllarında ülkesinde voleybol oynadıktan sonra İtalya, Polonya, Romanya ve Rusya liglerinde mücadele eden Bianka Busa, Türkiye'deki ilk deneyimini 2020-2021 sezonunda Fenerbahçe Opet ile yaşarken, geçen sezonu ise PTT'de tamamladı.

Sırbistan Milli Takımı ile 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda gümüş, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda ise bronz madalya kazanan Busa, FIVB Dünya Şampiyonası ve Avrupa Şampiyonası'nda ise ikişer kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

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