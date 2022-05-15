Beyza Saraçoğlu, Brezilyalı rakibine yenildi

Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nın 7. gününde 52 kilo son 16 tur maçında milli sporcu Beyza Saraçoğlu, Brezilyalı rakibi Caroline de Almeida'ya 5-0 yenildi.



Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonadaki ilk maçında Dominik Cumhuriyeti'nden Miguelina Hernandez Garcia'yı eleyen Beyza, son 16 tur maçında Brezilyalı Caroline de Almeida ile karşılaştı.



Dengeli başlayan müsabakada ilk raundu 3-2 bırakan Beyza, atak yapmasına rağmen açıklar verdiği ikinci raundu 5-0 kaybetti. Son rauntta da geri dönemeyen milli boksör, genel skorda 5-0 mağlup olarak şampiyonaya veda etti.









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