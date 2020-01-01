Beyza Kara: "Ay-yıldızlı formayı giymek büyük bir onur"

Henüz 16 yaşında Kadın A Millî Takımımızın kampına katılan gurbetçi forvet Beyza Kara, TFF'nin her ay çıkardığı Tam Saha dergisine açıklamalarda bulundu.



Almanya'nın Harburger Turnerbund takımında forma giyiyor. Almanya'nın da millî takımı için kıskaca aldığı genç oyuncu, futbolcu bir babanın kızı. Spor okulunda eğitimini sürdüren ve polis olmak isteyen Beyza Kara'nın rol modeli ise Dzsenifer Marozsan



2 Haziran 2003 Reinbek doğumlusun. Öncelikle nasıl bir çocukluk geçirdin öğrenebilir miyiz?

Okulda dördüncü sınıfa giderken erkeklerle birlikte top oynamaya başladım. Daha sonrasında onlarla oynaya oynaya futbolu çok sevdim ve lisans çıkartıp futbolcu oldum. Güzel bir çocukluk geçirdim.



Peki, aileni bize anlatabilir misin? Annen, baban, varsa kardeşlerin ne işle meşguller?

İki kız kardeşiz. Bir ablam var. Babam Türkiye'de doğmuş ama nerede doğduğunu bilmiyorum. Annem Almanya doğumlu bir Türk… 30 sene önce Almanya'ya gelmişler. Babam fabrikada çalışıyor. Annem öğretmen ve aynı zamanda okulun kütüphanesinde görevli.



Senin eğitim düzeyini öğrenebilir miyiz?

Şu an spor okulundayım. Sonra ise polis olmak istiyorum. Almanya bu konuda çok iyi. Orada daha çok yabancı uyruklu olanları polis olarak istiyorlar. Alman vatandaşı olmana gerek yok. Onlar özellikle Türklerin daha çok polis olmasını istiyor. Bunun da sebebi şu; yabancılar daha çok olaya karışıyor ve bu sebeple dil bilen yetenekli insanları polis yapmak istiyorlar. Onlarla daha iyi iletişime geçeceğimizi düşünüyorlar. Benim çok arkadaşım var bu şekilde polis olan. Ayrıca sporcu olunca polislik daha kolay oluyor.



Ailende daha önce böyle sporla uğraşan birileri var mıydı?

Ablam herhangi bir sporla ilgilenmiyor ama babam profesyonel bir oyuncuydu. Almanya 3. Ligi'nde forma giydi.



Ailenden destek alıyorsun sanırım futbol konusunda…



Evet, beni destekliyorlar. Babam beni idmanlara götürüp getiriyor. Ara sıra beraber futbol oynuyoruz. Babam iyi bir defans oyuncusu. Stoper oynuyor. Ben ise forvetim. Beni bu konuda çalıştırıyor. Bana yardımcı oluyor.



Profesyonelliğe geçiş nasıl oldu? Nasıl oldu da bir kulübün kapısından içeri girdin?

Hem okuldan arkadaşlarım hem de öğretmenlerim benim yetenekli olduğumu düşünüyor ve "Sen futbolcu olmalısın" diyorlardı. Özellikle öğretmenim çok ısrarcı oldu. Beni hep futbola yönlendirdi.



Seninle birlikte pek çok arkadaşın futbolcu olmaya çalıştı ancak başaramadı. Sense A Millî Takım'a kadar yükseldin. Arkadaşlarına göre neyi farklı yaptın?

Takım antrenmanlarının dışında bireysel olarak çok çalıştım. Hep idman yaptım. Ayrıca futbolcu olacağıma çok inandım. Bunu başarmak için her şeyi yaptım. Hiçbir zaman pes etmedim. Hâlâ çok çalışmaya devam ediyorum.



Harburger Turnerbund takımında forma giyiyorsun. Biraz takımından ve liginden bahseder misin?

Harburger Turnerbund; Almanya U17 Ligi'nde mücadele veren bir takım. Yani ben U17 Ligi'nde oynuyorum. Bu sene U17'de oynama hakkım, yaşım sebebiyle bitiyor. Almanya'da bölgelere göre teknik direktörler oluyor. Bana transferim konusunda yardımcı olacaklar. Hedefim Almanya 1. Ligi'nde mücadele eden takımlardan birisine transfer olabilmek…



Kendine futbolda kimleri örnek alıyorsun?

Dzsenifer Marozsan diye bir oyuncu var. Onu örnek alıyorum. Kendisi Almanya Kadın Millî Takımı'nın 10 numaralı formasını giyiyor ve takım kaptanı. Önce Frankfurt'ta oynadı, ardından Lyon'a transfer oldu. Fransa'da bu sene "En iyi oyuncu" seçildi. Karakter olarak inanılmaz bir insan. Aslen Alman değil. Macaristan kökenli… Kendime en çok onu örnek alıyorum.



Seni Türk Millî Takımlarına ilk kim çağırdı? Nasıl bir kontak kuruldu?

Beni ilk Begüm Üresin Hocamız gördü. Benimle temas kurdu ve ilgilendiğini söyledi. Almanya'daki hocam ise, "Buna sen karar ver. Ailene danışma. Hangi ülkeyi istiyorsan onu seç" telkininde bulundu. Ama yine de Begüm Hoca babama sordu. Alman Millî Takımı da beni istiyor.



İki takımdan birisini seçeceksin. Bu süreç nasıl işliyor şu an?

Beni önce Türkiye çağırdı. Sonra Almanya da beni istediğini söyledi. 2020'ye kadar Almanya Millî Takımı'na gitme hakkımı kaybettim. Çünkü Türkiye forması ile maçlara çıktım. Bu kural yeni çıktı. U17'de ay-yıldızlı formayı giydiğim için 2020 yılına kadar ceza aldım Almanya'da… Sonra yine karar verme hakkım olacak.



Türkiye ile bir bağlantın var mı? Tatil için geliyor musun ülkemize? Türkiye hakkında neler düşünüyorsun?

Antalya Side'ye tatile gelmiştim. Çok sıcak, çok güzel, cennet gibi bir ülke Türkiye… Benim için gerçek bir ev diyebilirim. Türkçem maalesef çok zayıf. Türkçeyi anlıyor ama konuşamıyorum. Niyetim var öğrenmeye…



Türk Millî Takımlarına geldiğinde nasıl bir ortamla karşılaştın?

Düşündüğüm gibi oldu her şey… Gerçekten ay-yıldızlı forma altında mücadele etmek gurur verici. Çok mutlu oldum ilk bu formayı giydiğimde… Millî Takım formasını taşımak çok gurur verici gerçekten.



2020 kararını verdin mi? Yoksa halen düşünüyor musun?

Bekleyeceğim biraz daha… Benim açımdan ilerlemem nasıl olacak; bunu düşünüyorum. Sportif düşünüyorum.



Peki, EURO 2020 finallerine kalan A Millî Takımımızın maçlarını izliyor musun?

Erkek futbolunu hiçbir şekilde izlemiyorum. Yalnızca kadın futbolunu izliyorum. Eskiden izliyordum ama şimdi sadece kadınları takip ediyorum. Yalnızca son birkaç maçı izledim. Özellikle Fransa maçlarını takip ettim. Avrupa Şampiyonası'nı izlemek istiyorum.



Türk futbolu ile Alman futbolu arasındaki farklar neler?

Almanya'da daha çok disiplin var diyebilirim. Çok daha sıkı çalışıyoruz. Sert ve sistematik bir sistem var. Hem dışarıda hem futbolda çok disiplin var. Türkiye'de ise böyle değil. Taraftar konusunda ise Türkiye uzak ara önde. Çünkü Türkler takımlarına daha çok düşkün. Bayraklar, tezahüratlar, coşku kesinlikle çok daha fazla Türkiye'de… Almanya'da böyle değil. Almanlar daha çok sessiz, sakin maç izliyor.



2020 Avrupa Şampiyonası'nda açılış maçını İtalya ile oynayacağız. Böylesine büyük bir turnuvada Türkiye'nin mücadele etmesi konusunda neler düşünüyorsun?

Dediğim gibi Millî Takımımızın son maçlarını izledim. Gayet istekli, tuttuğunu kopartan bir Millî Takım var. Avrupa Şampiyonası'nda çok daha güçlü ve renkli bir performans sergileyeceğimizi düşünüyorum.



Almanya'daki tesisler ile Türkiye'deki tesisler arasında ne gibi farklar var?

Aynı düzeyde bence… Almanya'da bölgesel tesisler var. Belirli bölgelerde millî takımlar için belirli tesisler var ve hepsi standart, aynı düzeyde. Mesela örnek vermek gerekirse bizim Riva'daki tesislerimizin aynısı Ankara'da, Gaziantep'te, Antalya'da da var. Her Çarşamba günü Hamburg bölgesinin en iyi oyuncuları o kampa gidiyor. Mesela dört komşu şehrin en iyi 30 oyuncusu her pazartesi bu tesislerden birisine idmana gidiyor. O idmanda seçilen 15 oyuncu ise çarşamba günü millî takım idmanına gidiyor. Böyle bir düzen var.



Millî Takım'daki arkadaşlık ortamını nasıl buldun?

U17'de Almanya'dan gelen arkadaşlarım vardı. İlk günler onlarla iyi anlaştım. Ancak kampın sonuna doğru herkesle kaynaştım. A takımda da işler daha kolay. Yine Almanya'dan birkaç kişi olduğu için her şey daha kolay oluyor. Yaşça büyük oyuncular da bize yardımcı oluyor.



