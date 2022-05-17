Beyza İrem Türkoğlu, şampiyonluğu üçleme yolunda

A Milli Hentbol Takımı oyuncusu Beyza İrem Türkoğlu'nun formasını giydiği Danimarka'nın Team Esbjerg takımı, tarihinde ilk kez EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi Final Four'una katılma hakkı kazandı.



Çeyrek finalde Romanya'nın CSM Bucuresti takımını eleyen Team Esbjerg, Final Four yarı final maçında Macaristan'ın Györi Audi ETO KC takımı ile Budapeşte'de 4 Haziran'da karşılaşacak. Beyza İrem Türkoğlu'nun takımı Team Esbjerg, 27 Şubat'ta da finalde Odense Handball'ı 32-21 yenerek Danimarka Kupası'nı kazanmıştı.



Danimarka Bambusa Kadınlar Ligi play-off yarı finali ilk maçında Viborg HK takımı ile 31-31 berabere kalan Team Esbjerg, 18 Mayıs'ta oynanacak ikinci maçı kazanması halinde Danimarka şampiyonluğu için final maçı oynayacak.



A Milli Kadın Hentbol Takımı ve Team Esbjerg'in sol kanat oyuncusu Beyza İrem Türkoğlu, EHF Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon 21 gol atarken, Bambusa Kadınlar Ligi'nde 69 gole imza attı.



Beyza İrem Türkoğlu: "Çok güzel bir sezon geçirdik ve sonuca ulaşıyoruz"



Beyza İrem Türkoğlu, "Takım olarak Danimarka Kupası'nı kazanmıştık. Danimarka liginde şuan da play-off'larda yarı final oynuyoruz. Artık sona yaklaştığımız için heyecan ve hentbol seviyesi en üst düzeyde maçlar oynuyoruz. Takım olarak çok güzel bir sezon geçirdiğimizi düşünüyorum ve bunun karşılığında da kulüp tarihinde ilk kez EHF Şampiyonlar Ligi Final Four'a katılma başarısı elde ettiğimiz için çok heyecanlı ve mutluyuz" şeklinde konuştu.





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