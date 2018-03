Beyond The Summit ikinci turnuvasıyla CS:GO'ya dönüyor

Dota 2'deki başarılı işleriyle tanınan Beyond The Summit, ikinci CS:GO turnuvasını duyurdu. cs_summit2 adıyla düzenlenecek turnuva hakkında gelen ilk bilgi, Gambit'in elemelere davet aldığı yönünde.



Beyond The Summit'in ilk CS:GO deneyimi olan cs_summit, geçtiğimiz nisan ayında Los Angeles, Kaliforniya'da düzenlenmiş ve 150.000$ ödül dağıtmıştı. SK Gaming'in zaferine sahne olan turnuva, sempatik ortamı ve prodüksiyon kalitesiyle büyük beğeni toplamayı başarmıştı.



8-11 Şubat 2017'de gerçekleştirilmesi planlanan cs_summit2, yine Los Angeles, Kaliforniya'da düzenlenecek. Kaç takımın katılacağı, hangi ekiplerin davet edileceği ve ödül havuzu gibi detaylar ise henüz açıklanmadı. Yalnızca cs_summit2'ye katılacak ekiplerden birinin şu anda devam eden LOOT.BET Cup 2 aracılığıyla belirleneceği biliniyor. Son 16 turu devam eden online turnuvanın şampiyonluk adayları arasında Özgür "woxic" Eker'in de kadrosunda olduğu HellRaisers, Heroic ve mousesports gibi takımlar var.



Beyond The Summit'in yeni turnuvasını duyurduğu videoyu aşağıda bulabilirsiniz.