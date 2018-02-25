Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi 22. haftasında Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas, konuk ettiği İlbank'ı 3-0 yendi.Birinci set karşılıklı sayılarla başlarken ev sahibi ekip, teknik molayı 12-9 önde geçti. Kulan ve Lazarevic'in etkili ataklarıyla sayılar bulan Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas seti 25-15 önde tamamladı.İkinci sette ev sahibi ekip, etkili servisler atarak teknik molayı 12-9 önde kapattı. Ceren Kestirengöz ve Safranova'nın köşelerden ataklarıyla sayılar üreten Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas, seti 25-19 kazandı ve 2-0 öne geçti.Üçüncü sette de üstünlüğünü sürdüren İstanbul ekibi, teknik molayı Merve Çepni'nin sayılarıyla 12-7 önde geçti. Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas, Ceren Kestirengöz ve Melis Buse Kara'nın etkili oyunuyla seti 25-18, karşılaşmayı ise 3-0 kazan