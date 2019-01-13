Beylikdüzü rahat bir nefes aldı!

Venüs Filenin Sultanları liginde alt sıraları ilgilendiren karşılaşmadan gülen taraf ev sahibi Beylikdüzü Voleybol İhtisas oldu. Pazar günü kendi sahasında ve kendi seyircisi önünde oynadığı karşılaşmada, kendisi gibi alt sıralardan kurtulma çabası veren Halk Bank'ı konuk etti.Karşılaşmada birinci seti 25- 19, ikinci seti 25-22 kazanırken, maçın 3. Setini 23-25 kaybetti. Maçın 4. Setini son anlardaki aldığı sayılarla 26-24 galip bitiren Beylikdüzü Voleybol İhtisas sahadan 3-1 galip ayrılarak altı sıralarda azda uzaklaştı ve rahat bir nefes aldı. Alt sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmada Beylikdüzü Voleybol İhtisas kendisi gibi alt sıralardan kurtulma çabası veren Ankara temsilcisi Halkbank'ı konuk etti.Karşılaşmada rakibi karşısında ilk iki sette rahat bir oyun sergileyerek 25-19 ve 25-22 kazanan ev sahibi. Maçın üçüncü setinde zorlandı. Oyun üstünlüğünü rakibine kaptıran ev sahibi bu seti 23-25 rakibine kaptırdı. Maçın 4. Seti adeta nefesleri kesti. 4. Sette son anlarda aldığı sayılarla rakibini 26-24 mağlup eden ve bu sonuçla sahadan 3-1 galip ayrılan Beylikdüzü Voleybol İhtisas alt sıralardan kurtulmak için önemli bir avantajı elde etti ve derin bir nefes almayı başardı.