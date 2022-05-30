Beykoz Belediyespor, Türkiye Kupası'nda şampiyon

Hentbolda Erkekler Türkiye Kupası'nda şampiyon Beykoz Belediyespor oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Beykoz Belediyespor, Türkiye Kupası'nda şampiyon
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Mayıs 2022 00:26
Hentbol'da HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Finali'nde Beykoz Belediyespor, Spor Toto'yu 29-26 yenerek şampiyon oldu.

Sakarya Serdivan Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyondaki final maçında Spor Toto ile Beykoz Belediyespor karşılaştı.

Büyük çekişmeye sahne olan maçın ilk yarısı, 13-13 beraberlikle geçildi.

İkinci devrede üstünlüğü ele geçiren Beykoz Belediyespor, parkeden 29-26 galip ayrıldı.

Beykoz Belediyespor, bu galibiyetle Türkiye Kupası'nın sahibi oldu.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ