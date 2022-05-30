Beykoz Belediyespor, Türkiye Kupası'nda şampiyon

Hentbol'da HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Finali'nde Beykoz Belediyespor, Spor Toto'yu 29-26 yenerek şampiyon oldu.
Sakarya Serdivan Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyondaki final maçında Spor Toto ile Beykoz Belediyespor karşılaştı.
Büyük çekişmeye sahne olan maçın ilk yarısı, 13-13 beraberlikle geçildi.
İkinci devrede üstünlüğü ele geçiren Beykoz Belediyespor, parkeden 29-26 galip ayrıldı.
Beykoz Belediyespor, bu galibiyetle Türkiye Kupası'nın sahibi oldu.
Sakarya Serdivan Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyondaki final maçında Spor Toto ile Beykoz Belediyespor karşılaştı.
Büyük çekişmeye sahne olan maçın ilk yarısı, 13-13 beraberlikle geçildi.
İkinci devrede üstünlüğü ele geçiren Beykoz Belediyespor, parkeden 29-26 galip ayrıldı.
Beykoz Belediyespor, bu galibiyetle Türkiye Kupası'nın sahibi oldu.
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