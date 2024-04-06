Beykoz Belediyespor, Trabzon BB'yi farklı geçti

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 20. haftasında Beykoz Belediyespor, deplasmanda Trabzon Büyükşehir Belediyespor'u 42-29 yendi.
Konuk takım, Beşirli Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını 23-16 önde kapadı.
İlk yarıdaki üstünlüğünü ikinci yarıda da devam ettiren Beykoz Belediyespor, karşılaşmadan 42-29 galip ayrıldı.
Konuk takım, Beşirli Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını 23-16 önde kapadı.
İlk yarıdaki üstünlüğünü ikinci yarıda da devam ettiren Beykoz Belediyespor, karşılaşmadan 42-29 galip ayrıldı.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU