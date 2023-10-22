Beykoz Belediyespor, Avrupa'ya veda etti

Hentbol EHF Erkekler Avrupa Kupası'nın 2. tur rövanşında Beykoz Belediyespor deplasmanda Belçika'nın HC Vise takımına 33-27 yenilerek organizasyondan elendi.
Hentbol EHF Erkekler Avrupa Kupası'nın 2. tur rövanşında Beykoz Belediyespor deplasmanda Belçika'nın HC Vise takımına 33-27 yenilerek organizasyondan elendi.
Belçika'nın Vise şehrindeki maçın ilk yarısını ev sahibi ekip, 16-11 önde tamamlarken maçı da 33-27 önde bitirdi ve 3. tura çıktı.
Beykoz Belediyespor, Belçika takımıyla oynadığı ilk maçı 31-29 kazanmasına rağmen aldığı bu mağlubiyetle organizasyona 2. turda veda etti.
Hentbol EHF Erkekler Avrupa Kupası'nın 2. tur rövanşında Beykoz Belediyespor deplasmanda Belçika'nın HC Vise takımına 33-27 yenilerek organizasyondan elendi.
Belçika'nın Vise şehrindeki maçın ilk yarısını ev sahibi ekip, 16-11 önde tamamlarken maçı da 33-27 önde bitirdi ve 3. tura çıktı.
Beykoz Belediyespor, Belçika takımıyla oynadığı ilk maçı 31-29 kazanmasına rağmen aldığı bu mağlubiyetle organizasyona 2. turda veda etti.