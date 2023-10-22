Beykoz Belediyespor, Avrupa'ya veda etti

Hentbol EHF Erkekler Avrupa Kupası'nın 2. tur rövanşında Beykoz Belediyespor deplasmanda HC Vise'ye 33-27 yenilerek elendi.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
Abone Ol
Beykoz Belediyespor, Avrupa'ya veda etti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Ekim 2023 00:03
Hentbol EHF Erkekler Avrupa Kupası'nın 2. tur rövanşında Beykoz Belediyespor deplasmanda Belçika'nın HC Vise takımına 33-27 yenilerek organizasyondan elendi.

Hentbol EHF Erkekler Avrupa Kupası'nın 2. tur rövanşında Beykoz Belediyespor deplasmanda Belçika'nın HC Vise takımına 33-27 yenilerek organizasyondan elendi.

Belçika'nın Vise şehrindeki maçın ilk yarısını ev sahibi ekip, 16-11 önde tamamlarken maçı da 33-27 önde bitirdi ve 3. tura çıktı.

Beykoz Belediyespor, Belçika takımıyla oynadığı ilk maçı 31-29 kazanmasına rağmen aldığı bu mağlubiyetle organizasyona 2. turda veda etti.

 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery