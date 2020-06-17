Beyin kanaması belirtileri nelerdir? Beyin kanamasının nedenleri

Beyin kanaması belirtileri nelerdir ilgili soruları beyin kanaması nedenlerini ortaya çıkarmaya yardımcı oluyor. Sağlık konusundaki en önemli konulardan biri olan beyin kanaması belirtileri ile ilgili detayları haberimizden okuyabilirsiniz. Beyin kanamaları, hipertansiyon krizine bağlı olarak ya da güneş ışınlarına uzun süreli maruziyeti ile ortaya çıkabiliyor. Yaşamı tehdit eden beyin kanamalarının tanı ve tedavisi, gelişen tıbbi teknoloji ve cerrahi yöntemlerin uygulanmasıyla yapılabiliyor.

17 Haziran 2020 06:57
Beyin kanaması belirtileri nelerdir? Beyin kanamasının nedenleri
Beyin atardamar duvarının zayıflaması sonucu damarlarda balonsu yapı oluşur. Beyin kanaması nedenleri araştırıldığında beyin kanaması belirtileri olduğu zamanlarda nasıl önlemler alacağımız bellidir. Genellikle damarların çatallanma bölgesinde oluşan bu yapı normal sağlıklı damara göre çok daha dayanıksızdır. Bazı koşullar balonsu yapının yırtılmasına ve beyin kanamasına yol açar. Beyin kanaması oluş şekline göre spontan ve travmatik olarak ikiye ayrılır. Kaza ve yaralanma gibi travma sonucu oluşan beyin kanamaları travmatik; kendiliğinden oluşan beyin kanamaları spontan olarak adlandırılır.

Kanamanın oluştuğu bölgeye göre ise beyin kanamaları beşe ayrılır. Kanama eğer beyin içindeki su havuzcuklarında ise intraventriküler; beyin dokusu içindeyse intraserebnal; beyin zarı ile iç beyin zarı arasındaysa subaraknoid; dış beyin zarı ile orta beyin zarı arasındaysa subdural ve dış beyin zarı ile kemik arasında ise epidural kanamadır. Kaza ya da şiddet nedeniyle oluşan travmatik beyin kanamalarında beynin tüm bölgesi etkilenir. Spontan beyin kanamaları ise genel olarak beyin ile beyin zarı arasında ya da beyin içinde meydana gelir.

BEYİN KANAMASI BELİRTİLERİ NELERDİR?
 Beyin kanamasına işaret edebilen aşağıdaki bazı belirtiler görüldüğünde vakit kaybetmeden hastaneye başvurulmalıdır.
Bunlar;

Ani ve şiddetli baş ağrısı,
Bulantı-kusma, konuşma güçlüğü ve baş dönmesi,
Nöbet geçirme,
Görsel bozukluklar,
Kısmi veya tam körlük,
Görme alanı kayıpları,
İnce motor hareket bozuklukları,
Duygusal problemler,
Depresyon,
Kavramsal güçlükler,
Konuşma ve algısal problemler,
Davranış değişiklikleri,
Denge ve koordinasyon bozuklukları,
Konsantrasyon güçlükleri,
Kısa dönemli hafıza problemleri,
Bilinç bozukluğu



BEYİN KANAMASI NEDENLERİ

Böbrek yetmezliği, diyabet gibi kronik hastalıklar ve bazı kan hastalıkları

Sigara ve alkol kullanımı

Bazı karaciğer hastalıkları ve doğumsal damar hastalıkları
Pıhtılaşma bozuklukları ve pıhtılaşmayı engelleyen ilaçların kullanımı

Yüksek Tansiyon

Beyin içindeki küçük arter damarlarda ya da ana damarlarda meydana gelen tıkanıklıklar, beyin damarlarındaki balonsu yapılar (anevrizma)

Beyin tümörleri

Kazalar ve şiddet sonucu başa gelen darbeler, travma sonrası
kafatası hasarları, beyin dokusu hasarları

Genetik yatkınlık

BEYİN KANAMASI TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Beyin kanaması acil bir durumdur ve özellikle travma sonucu ve kendiliğinden oluşan beyin kanaması durumlarında mutlaka ambulans çağrılmalıdır. Beyin içinde gelişen herhangi bir kanama ilk anda belirti vermeyebilir. Ancak kişinin ilk 24 saat müşahede altında tutulması gerekir. Kazadan sonraki saatlerde kanama ilerleyerek beyine baskı yapar. Bu durum kişinin komaya girmesine, hatta ölümüne neden olabilir. Beyin kanaması tedavisinde öncelikli amaç, kanamanın sebebini ortadan kaldırarak hastanın hayatını kurtarmak ve istenmeyen komplikasyonların oluşmasını önlemektir. Beyin kanaması geçiren hasta, yoğun bakım ünitesinde takibe alınır ve genellikle ameliyat ile tedavi edilir. Ameliyat sonrası hastanın uyanma süresi geçirilen cerrahi işlemin zorluğuna bağlı olarak değişiklik gösterir. Narkozun etkisi geçtikten sonra hastanın ilk 24 saat içinde uyuması önlenmelidir. Bu nedenle sağlık görevlileri tarafından hasta, sık aralıklarla uyandırılır ve bilincinin yerinde olup olmadığı kontrol edilir.



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