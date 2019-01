Beyaz Show ne zaman başlayacak? Beyaz Show nerede yapılacak? Beyazıt Öztürk açıkladı

Yıllarca ekranlarda yer alan Beyaz Show'un tekrar başlayacağı açıklandı. Ünlü komedyen, O Ses Türkiye yarışmasında Beyaz Show'un tekrar başlayacağı tarihi duyurdu. İşte Beyazıt Öztürk'ün açıklaması ve tüm detaylarıyla sizlerleyiz.Öztürk, Avrupa'da gurbetçilerle buluşacağı 'Beyaz Show'la ilgili O Ses Türkiye'nin yarı finalinde açıklamalarda bulundu. 20 Nisan'da Almanya'da Beyaz Show yapacak olan Öztürk, bu güzel haberi O Ses Türkiye'nin yarı final programında duyurdu.Türk şovmen, talk-show programı sunucusu, komedyen, aktör, radyo programcısı. Üniversite yıllarında heves ettiği radyo programı sunuculuğundan, modern kültürün yeni eğlence stillerinden biri haline gelen stand-up'çılığa ve oradan televizyon ekranlarına sıçrayan ilginç bir kariyere sahip olan Öztürk; ironik bir biçimde "r" harfini telaffuz edememesine rağmen program sunuculuğu yapmış ve beklenilenin aksine oldukça büyük ilgi görmüştür. Eğlence ve komedi unsurlarına ağırlıklı olarak yer verdiği talk-show'unu yıllardır sürdürmekte ve popüler kültürün bir parçası olmasına rağmen, değişmeyen çizgisiyle Türk halkından büyük beğeni toplamaktadır. Sahne ve televizyon hayatının başlangıcından beri "Beyaz" takma adını kullanmaktadır.Beyazıt Öztük, 12 Mart 1969 yılında Bolu'da, memur bir ailenin ikinci oğlu olarak dünyaya geldi. Aslen Artvin'lidir. Babasının polis olması nedeniyle, ilk ve orta öğrenimini Anadolu'nun farklı illerinde tamamladı. O zamanlar iki aşamalı olarak yapılan üniversite giriş sınavının ilk aşamasını geçip ikincisini kazanamayınca, resim yeteneğini değerlendirebileceği düşüncesiyle güzel sanatlara yöneldi. Eskişehir Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi'nin Seramik-Heykel bölümünü kazandı. Aynı zamanda lisanlı basketbolcu olan Öztürk, üniversite eğitimini sürdürürken, bir yandan da radyo programcılığıyla ilgilenmeye başladı. Özel televizyon kanallarının ve radyoların sayısının hızla arttığı bir dönemde, ev arkadaşıybirlikte Eskişehir radyolarında çalışmaya başladı. Ancak "r" harfini telaffuz edememesi nedeniyle, sunuculuk isteği reddedildi ve sadece program hazırlamakla yetindi. Yine de kuralları aşarak sesini dinleyicilere ulaştıran Öztürk, farklı ve esprili tarzıyla beğeni topladı. Sonrasında, ev arkadaşının kurduğu "Genç Radyo"da program sunmaya devam etti ve arkadaşlarıyla birlikte, siyasi içerikli bir mizah dergisi olan "Gına"yı çıkarmaya başladı. "Beyaz" takma adını ilk defa bu dergi için çizdiği karikatürlerin altında kullandı. Eskişehir'de geçirdiği bu dönemde, iki heykel, iki seramik, bir karikatür sergisi açan Öztürk, son olarak da bir karma seramik sergisine katıldı.Ömer Karacan'ın kurduğu Radyo Klas'tan gelen teklif üzerine, amatör radyocunun yolu İstanbul'a düştü. Burada, "Gece Tavuğu" adlı bir programıyla profesyonel yayıncılığa başladı ve geniş bir dinleyici kitlesi oluşturdu. Yine Karacan tarafından, 1995'te kurulan Number One TV'ye geçen Öztürk'ün yıldızı burada parladı. Webcam aracılığıyla stüdyodan, "Beyaz" adıyla canlı yayın yapmaya başladı. Programında yüzünün görünmediği, karanlık bir silüetten izleyiciye seslendi ve büyük ilgi gördü. 90'lı yılların ortalarında, kariyerinde radyoculukla başlayan bu süreç, televizyon programları ve stand-up şovlarıyla devam etti.Number One TV'de geçirdiği uzunca bir zamandan sonra, başka bir televizyon programı için Kanal 6'ya geçti. Ancak, Beyazıt Öztürk'ün adının ülke çapında bilinir hale gelmesinin nedeni olan asıl program, -günümüzde de halen yayınlanmakta olan- "Beyaz Show"dur. Bir "talk-show" niteliğinde olan programın ilk konukları, Hande Ataizi ve Yılmaz Erdoğan'dı. Beyaz Show, komedi ve eğlence unsurlarını da içermesiyle Türk halkı tarafından büyük beğeniyle karşılandı. İlk olarak Kanal D'de yayınlandıktan sonra Star TV'de ekranlara gelmeye başladı. Televizyon çalışmalarının yanı sıra 1999 yılında, "Gemilerde Talim Var" adlı bir de türkü albümü çıkardı. Öztürk, birçok televizyon kanalında farklı programlar da sundu. TRT'de 5+1 Şans Topu ve Kanal D'de "Aileler Yarışıyor" adlı yarışma programının sunuculuğunu yaptı. Bu arada ilk göz ağrısı olan radyoculuktan vazgeçmeyerek, Best FM ve Radyo D'de program yapmaya devam etti.1997 yılında, yapımcılığını Atıf Yılmaz'ın üstlendiği, Haluk Bilginer ve Türkan Şoray'ın başrolünü paylaştığı "Nihavend Mucize" adlı filmde oynayarak, sinema sektöründe de yer almaya başladı. 2002'de Kanal D'de yayınlanan "Biz Size Aşık Olduk" adlı dizide Cem rolüyle ve 2004'te yine aynı kanalın "Karım ve Annem" dizisinde Levent rolüyle ekranlarda karşımıza çıktı. Birçok reklam ve müzik klibinde oynamasının yanında, Aktüel dergisinde, "Kardan Adam" adını verdiği bir köşe için makaleler yazmaya başladı.2005 yılında, "O Şimdi Mahkum" adlı filmdeki rolünün ardından, yine aynı yıl, Haluk Bilginer'le birlikte "Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü?" filminde, tam anlamıyla oyunculuk yeteneğini sergileme fırsatı buldu. Bu filmdeki performansıyla, Sadri Alışık adına düzenlenen sinema ödüllerinde, "En İyi Erkek Oyuncu" dalında ödüle layık görüldü.Beyazıt Öztürk, ayrıca Okan Üniversitesi Danışma Kurulu Üyesidir.2006 yılında bir anjiyo ameliyatı geçiren Beyazıt Öztürk, 2006 – 2007 yılları arasında ise Kadir Çöpdemir ile birlikte "Biri Bana Anlatsın" programını hazırlayıp sundu.1996 yılından beri de "Beyaz Show" adlı Şov programını sundu. Şov programının bünyesinde, youtube muadili bir yapım olan, 6 Haziran 2006 tarihinde kurduğu "pikniktube" adlı bir internet sitesini de yürütüyor.4 Mayıs 2018 itibari ile sezon sonu finalini yaparak "Beyaz Show" programını bitirdi ve Kanal D ile yollarını ayırdı.Beyazıt Öztürk, 2018 yılının Ağustos ayında Acun Ilıcalı'nın kanalı Tv8 ile anlaştı ve 2019 yılında yeni sezon "O Ses Türkiye" adlı ses yarışmasında Seda Sayan, Beyazıt Öztürk, Hadise Açıkgöz ve Murat Boz jüri olarak birlikte görev alacak.Tiyatro :2005 - Yıldızların Altında : Gani Müjde (Müzikal oyun) - Müzikal & KabareFilmleri ve Dizileri :2015 - Nadide Hayat (Konuşan Balık Seslendirmesi) (Sinema Filmi)2011 - 2014 - Yalan Dünya (Rıza)(Dizi)2011 - Eyyvah Eyvah 2 (Kendisi) (Sinema Filmi)2011 - Başrolde Aşk (Kendisi) (TV Dizisi)2008 - Çok Güzel Hareketler Bunlar (Konuk Oyuncu)(TV Dizisi)2008 - Anında Görüntü Show (Kendisi) (Dizi)2009 - Kurtlar Vadisi Pusu (Konuk oyuncu) (Dizi)2006 - Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? (Hacivat)2005 - O Şimdi Mahkum (Beyaz) (Sinema Filmi)2004 - Karım ve Annem (Levent)(TV Dizisi)2002 - Unutma Beni (Kendisi)(TV Dizisi)2002 - Sır Çocukları (Beyaz) (Sinema Filmi)2002 - Reyting Hamdi (Beyaz) (TV Dizisi)2002 - En Son Babalar Duyar (Konuk Oyuncu-Kendisi) (TV Dizisi)2002 - Biz Size Aşık Olduk (Cem)(TV Dizisi)2001 - Dansöz (Taksi Şoförü)(Sinema Filmi)2000 - Yedi Numara (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)1997 - Nihavend Mucize (Nejat)(TV Dizisi)1992 - Mahallenin Muhtarları (Kendisi) (TV Dizisi)Albüm :1997 – Beyaz Türküler