Beyaz nokta Sergio Oliveira'nın

Galatasaray'da bu sezon 3 penaltı kaçıran Mauro Icardi için Okan Buruk yeni bir karar aldı. İşte detaylar...

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beyaz nokta Sergio Oliveira'nın
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25 Nisan 2023 11:02
Galatasaray'ın başarılı ismi Mauro Icardi, Fatih Karagümrük karşısında ikinci 'panenka' denemesi fiyasko ile sonuçlandı.

Sarı-kırmızılı takımın 67. dakikada kazandığı penaltı atışında topun başına geçen Arjantinli, yaptığı kötü vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Batuhan Şen'in kucağına attı.

Bitexen Giresunspor ve Yukatel Kayserispor maçlarının ardından bir kez daha penaltı atışından yararlanamadı.

Okan Buruk dün takımla yaptığı görüşmede, son 6 maçta kazanılacak penaltı atışlarını Oliveira'nın kullanmasını istedi. İcardi'yi de daha dikkatli olması konusunda uyardı. 

 
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