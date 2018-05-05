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Beyaz cennette spor festivali

Ünü tüm dünya tarafından bilinen Denizli'nin Pamukkale ilçesinde , Cuma gününden bu yana spor coşkusu yaşanıyor…

Kaynak: Sporx.com
Beyaz cennette spor festivali
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05 Mayıs 2018 19:45
Pamukkale Belediyesi tarafından 2. si düzenlenen Uluslararası Spor Oyunları 12 ayrı branşta yüzlerce sporcu ve spora gönül verenleri bir araya getirdi.

Avrupa ve Türkiye'de derece yapmış ünlü sporcuların katılımı ile gerçekleşen organizasyon hakkında konuşan Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, ''Pamukkale bir dünya markası. İlçemizin adını turizm ile olduğu kadar sporla da duyurmak istiyoruz. Belediye olarak ilklere imza atmaktan gurur duyuyoruz. Hedefimiz gelecek yıllarda bu oyunları uluslararası boyutta gerçekleştirmek. Geçen seneye göre hem branşlarımız hem de katılım sayısı arttı. '' dedi.

Pamukkale Spor Oyunları kapsamında tekvando turnuvası, masa tenisi, çim hokeyi, basketbol turnuvası, Pamukkale halk koşusu, bisiklet turu, yamaç paraşütü, yelken kanat ve balon gösterisi, uluslararası Pamukkale yarı maratonu gibi etkinlikler yer alıyor. Oyunların finalinde Pamukkale travertenlerinin önünde Murat Dalkılıç konser verecek.

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