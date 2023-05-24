Serbest oyuncu Patrick Beverley, önümüzdeki sezon Houston Rockets'ta James Harden ile yeniden bir araya gelme şansının "çok yüksek" olduğunu söyledi.



33 yaşındaki Harden Philadelphia 76ers ile kontratında gelecek yıl için oyuncu opsiyonuna sahip olsa da, bir süredir eski takımı Rockets'a geri döneceği konuşuluyordu.



Chicago Bulls ile sezonu tamamladıktan sonra bu yaz sınırsız bir serbest oyuncu olan Beverley, bu söylentileri daha da alevlendirerek, yıldız oyuncuyla birlikte Houston'a gidebileceğini belirtti.



Beverley, Harden'ın Houston'a geri dönüp dönmeyeceği ve orada kendisiyle yeniden bir araya gelme şansı olup olmadığı sorulduğunda, şu açıklamaları yaptı:



"Çok yüksek. Lakers'tan takaslandığımda gitmek istediğim yerlerden biri de orasıydı. Ama Houston bana 'Pat, şu anda sana ihtiyacımız yok. Süre alamayabilirsin. Genç adamlara akıl hocalığı yapmana daha çok ihtiyacımız var.' demişti. Ben yine de oynamak istemiştim."



Bleacher Report'tan Jonathan Wasserman, yakın zamanda NBA takımlarının James Harden'ın Houston Rockets'a dönüşünün "kesin olduğuna inandığını" söylemişti.



