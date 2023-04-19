Chicago Bulls guardı Patrick Beverley, bir sonraki sözleşmesinde senelik en az 13 ila 15 milyon dolar kazanmak istediğini söyledi.



Beverley, serbest oyuncu döneminde sezon başına 13 ila 15 milyon dolar arasında herhangi bir noktada maaş alabileceği bir kontrat aradığını belirtti.



Kendi podcast'inde bu fikrini beyan eden Beverley, oyununda önemli bir düşüş olmadığıo için maaşının yaklaşık olarak aynı kalması gerektiğini şu şekilde açıkladı:



"Oyunum gerilemedi, bu yüzden bu yıl elde ettiğim rakamın düşmesi gerektiğini düşünmüyorum. 13 milyondayım ama para yükseliyor, yani bu yılki 13'üm gelecek yıl 15 olacak."



Beverley, Minnesota Timberwolves ile imzaladığı ilk sözleşmeden 13 milyon dolar kazanmış, sonrasında Los Angeles Lakers'a takas olmuş ve serbest kaldıktan sonra da Bulls, kendisine sezonun geri kalanı için 1 milyon doların altında ödeme yapmıştı.



Pat Bev, Bulls ile oynadığı 22 maçta 5.8 sayı, 4.9 ribaund ve 3.5 asist ortalamaları yakalamıştı.





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