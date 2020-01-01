Beverley: "Oyunum, Þikago'daki gençlere ilham versin istiyorum"

LA Clippers point guardý Beverley, NBA bubble'ýndaki oyununun Þikago gençliðine 'ilham vermesini' istediðini söyledi.



Beverley, yakýn arkadaþý Davaris Davis'in Chicago'da vurularak öldürülmesinin ardýndan Temmuz ayýnda NBA balonundan ayrýlmýþtý.



Çok sayýda arkadaþýný ve aile üyesini silahlý saldýrý sonucu kaybetmiþ olan 32 yaþýndaki oyuncu, bubble'daki varlýðýnýn memleketindeki gençler için bir umut ýþýðý olabileceðine inanýyor:



"Þikago þehrine ýþýk tutmak istiyorum. Þu anda güvenli deðil. Zor bir zamandayýz. Ama orada hala NBA'e gitmek isteyen ve hala bir sonraki Patrick Beverley olma hayalleri olan çocuklar var. Ben de ilham vermek için ne gerekiyorsa yaptýðýmdan ve odaklanmaya devam ettiðimden emin olmak istiyorum."



"Çünkü bana çok yakýn olan insanlarý kaybetmeye baþlýyorum ve bu da beni çok etkilemeye baþlýyor. Bubble'daki bu sezon devamý, oyunum, olaylarla baþa çýkma þeklim çok önemli. Sadece benim için deðil, tüm þehirdeki çocuklar için önemli. Fark yaratmaya çalýþýyorum. Herkesi tehlikeden kurtarmanýn bir yolunu bulmaya çalýþýyorum."



"BUBBLE, HARÝKA BÝR DENEYÝM OLDU"



Beverley ve Davis lisedeyken ayný evde yaþýyorlardý. Yedi yýllýk NBA veteraný, basketbolun Davis'in ölümüyle baþa çýkmasý için olumlu bir yol olduðunu söyledi:



"Bir arkadaþýmý silahlý saldýrý sonucu kaybetmek, çok talihsiz bir durum. Ama bubble'ýn içinde olduðum için þanslýyým ve bunu gönülden söylüyorum. Zanaatýma odaklanabiliyorum, bu tarz bir gerçekle baþa çýkamýyorum, henüz deðil. Bir bubble'ýn içindeyim ve basketbola odaklanabiliyorum, bu yüzden bu bubble benim için harika bir deneyim oldu. Ve aklýmý kendi gerçekliðimden uzaklaþtýrýp, tüm bu tutku ve acýyý basketbol oyununa katabilmiþ durumdayým."



Beverley'in takým arkadaþlarý Lou Williams ve Montrezl Harrell da daha önce sevdiklerinin vefatý sonrasý, Orlando'daki kampüs ortamýndan ayrýlmýþlardý.



