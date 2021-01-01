Beverley'nin hakemlerle arası o kadar da kötü değil!

Minnesota Timberwolves guardı Patrick Beverley, dün gece Los Angeles Lakers'a karşı oynanan maçta etkileyici bir çoklu görev örneği sergiledi.



Maçın başladığı ilk dakika sırasınnda hakem Jonathan Sterling, kenarda yürüyen bir adama çarparak yere düştü.



Topu sürmekte olan ve Timberwolves için oyun kurma hazırlığında olan Beverley, Sterling'in yerde olduğunu fark ettiğinde hakeme doğru giderek kendisinin yerden kalkmasına yardımcı oldu ve bu sırada driplingini de bozmadı.



Genellikle hakemlerle arasının çok pozitif olmadığı bilinen Beverley'nin bu sportmen davranışı, parkelerde benzerine rastlanması zor bir hadise:



