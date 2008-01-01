Beverley: "NBA'de herkesi, bire birde durdururum!"

LA Clippers guardı Patrick Beverley, NBA'deki herhangi bir oyuncuyu, bire birde durdurabileceğini garanti etti.



Beverly, genellikle NBA'deki en iyi dış savunucularından biri olarak kabul ediliyor. Beverley'nin topun savunma tarafındaki kararlılığı, çabukluğu ve mücadelesi, sekiz yıllık NBA kariyeri boyunca katıldığı her bir takıma değer kazandırmıştı.



Bununla birlikte, 31 yaşındaki Beverley sadece güçlü bir savunmacı olmakla kalmıyor, aynı zamanda bu becerilerine inanılmaz derecede güveniyor. Instagram'da canlı yayında, kariyerinde iki kez savunma beşlerine seçilmiş oyuncu, NBA'de 1'e 1'de herkesi savunabileceğini inandığını açıkça belirtti:



"Beni ligdeki herhangi biriyle bir adaya koyarsanız, maç kazandıran pozisyon olsun, ikili oyun olmadan, hiçbiri olmadan, teke tekte, o pozisyonu durdururum. Her türlü."



Arkansas yıldızı, 2014 yılında Houston Rockets'tayken ikinci savunma beşine, 2017'de de Clippers ile ilk savunma beşine seçilmişti.



