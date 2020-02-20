Beverley, LeBron'u savunma zorluğuyla ilgili: "Zor değil"

LA Clippers point guardı Patrick Beverley, Los Angeles Lakers'a karşı dün gece sezonun ilk mağlubiyetini aldıktan sonra, Lakers'ın "daha enerjik" olmasından ötürü, kendilerini takdir etti.



Beverley, dün geceki 112-103'lük yenilgi sonra konuştu:



"Onları takdir etmek gerek. İşi kişisel aldılar. Bu tek bir maç. Tabii ki, Los Angeles'ta yaşayınca, bu mağlubiyetle başa çıkmak zor, ama bunu geride bırakıp daha iyi olmaya etmeliyiz, olacağız da."



Bir muhabir, Beverley'ye LeBron James'in savunma anlamında ne tür bir sıkıntı sunduğunu sormaya çalıştığında, Beverley aynı cevabı tekrar tekrar vererek, kendisini yarıda kesti:



"Sıkıntı yok."



Muhabir, Beverley'den James adam değişikliğine zorlamaya çalışırken, bir savunmacı olarak bunun nasıl bir şey olduğunu tekrar sorduğunda, Beverley hızlı bir şekilde cevap verdi:



"Hiç zor değil."



ESPN Stats & Information araştırmasına göre James, maçta denediği 17 şuttan 7'sinde isabet buldu, lakin Beverley'ye karşı hiç şut denemedi.



