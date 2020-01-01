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Beverley: "LeBron oynayacaksa, hepimiz oynuyoruz demektir"

LA Clippers guardı Patrick Beverley, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in, oyuncuların bu yaz sezonu tamamlamak için Orlando'ya gidip gitmeyeceğine karar vereceğine inanıyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
LA Clippers guardı Patrick Beverley, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in, oyuncuların bu yaz sezonu tamamlamak için Orlando'ya gidip gitmeyeceğine karar vereceğine inanıyor.

Beverley, şu tweeti atmıştı:

"Oyuncular istediklerini söylesin. LeBron oynayacağını söylüyorsa, hepimiz oynuyoruz demektir. Kişisel değil, sadece İŞ."

James'in geçtiğimiz Cuma günü oyuncuların toplu görüşmesine katılmadığı bildirilmişti, bu sırada Lakers takım arkadaşları Dwight Howard ve Avery Bradley de dahil olmak üzere birçok oyuncu sezonu Temmuz ayı sonlarında yeniden başlatmakla ilgili endişelerini dile getirmişlerdi.


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