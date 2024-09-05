Beverley: 'LeBron nasıl hissediyormuş, daha iyi anlıyorum'

Hapoel Tel Aviv guardı Patrick Beverley, ABD dışındaki hayranlarının ilgisi nedeniyle Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'i "daha iyi anladığını" söyledi.



The Pat Bev Podcast'in son bölümünde, 12 yıllık NBA veteranı Beverley, İsrail Basketbol Premier Ligi'nden Hapoel Tel Aviv ile sözleşme imzaladığından beri yaşadığı tecrübe üzerine konuşarak, James'in NBA'deki deneyimiyle nasıl bir süreçten geçtiğini daha iyi anlamaya başladığını belirtti:



"LeBron'un nasıl hissettiğini daha iyi anlıyorum. Maçlardan sonra, rakip takımın oyuncuları ve koçları benimle fotoğraf çektirmek istiyor. Beni yuhalayan rakip taraftarlar da aynı şekilde. Gittiğimiz her ülke böyle."



36 yaşındaki oyuncu, 2024-25 sezonunun başlamasından önce Tel Aviv ile iki yıllığı 4 milyon dolarlık bir anlaşma imzalamıştı.



2023-24 NBA sezonunu Philadelphia 76ers ve Milwaukee Bucks formalarıyla geçirmiş olan Beverley, 73 maçta ortalama 6,2 sayı, 3,3 ribaund ve 2,9 asist ortalamaları kaydetmişti.





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