Chicago Bulls guardı Patrick Beverley, Orlando Magic'e gönderilmeden önce Los Angeles Lakers'dan takasını istediğini itiraf etti.



Pat Bev Podcast'te konuşan Beverley, nihayetinde Orlando'ya gönderilmeden önce Lakers'tan bir takas talebinde bulunduğunu söyledi:



"Dinleyicilere LA'de aslında nelerin olup bittiğini anlatayım. Bazı insanlar 'Pat Bev takas edildi' olarak biliyor olabilir, ama aslında şahsen takımın durumu hiç hoşuma gitmemişti ve yeni bir yer bulmak istemiştim. Yani 'Beklediğimiz gibi oynamadı, gönderelim' diye bir durum yoktu. Gitmeyi ben istemiştim. İsteğimi yerine getirdiler, fakat bir süre takımsız kaldım."



Takasından sonra Beverley, LA Clippers, Golden State Warriors ve Chicago Bulls'a katılmakla ilgilenmişti. Clippers nihayetinde Russell Westbrook'u tercih ettiğinde ise, Beverley memleketine dönmek istediği için Warriors yerine Bulls'u seçmişti.





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