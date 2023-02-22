Beverley: "Lakers'ı playoff yarışının dışına atmak istiyorum!"

Chicago Bulls'un yeni oyuncusu Patrick Beverley, eski takımı Los Angeles Lakers'ı playoff yarışının dışına atmak istediğini söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
Abone Ol
Beverley: 'Lakers'ı playoff yarışının dışına atmak istiyorum!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Şubat 2023 13:33
Chicago Bulls'un yeni oyuncusu Patrick Beverley, eski takımı Los Angeles Lakers'ı playoff yarışının dışına atmak istediğini söyledi.

Lakers'tan takasından birkaç sonra, Beverley kendini eski takımından intikam almaya hazırladı.

Bulls'un takviminde Lakers'a karşı iki maçta forma giyecek olan Beverley, ekibinin bu sezon Los Angeles'ın playoff umutlarını sona erdirmesini istediğini şu ifadelerle açıkladı:

"Lakers'la iki kez oynayacağız. Onları playoff yarışının dışına atmak istiyorum. Playofflara bizim girmemiz lazım, kusura bakmayın."

Lonzo Ball'un yakın zamanda sezonu kapatmasının yanı sıra 26-33'lük vasat altı bir derecesi olan Bulls ekibi, playofflara kalma ihtimali son derece zayıf olarak görülen takımlardan biri.

Son takas gününde yenilenen Lakers'ta ise LeBron James, sezonun kalan maçlarının, "kariyerinin en önemli normal sezon maçları" olduğunu belirtmişti.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SPORX ÖNERİYOR
www.hazirol.gov.tr adresinde yayımlanmakta olan ve toplumda afet farkındalığını artırmayı amaçlayan eğitim videolarına da AFAD Acil mobil uygulamasından ulaşılabiliyor.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ