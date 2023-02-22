Chicago Bulls'un yeni oyuncusu Patrick Beverley, eski takımı Los Angeles Lakers'ı playoff yarışının dışına atmak istediğini söyledi.



Lakers'tan takasından birkaç sonra, Beverley kendini eski takımından intikam almaya hazırladı.



Bulls'un takviminde Lakers'a karşı iki maçta forma giyecek olan Beverley, ekibinin bu sezon Los Angeles'ın playoff umutlarını sona erdirmesini istediğini şu ifadelerle açıkladı:



"Lakers'la iki kez oynayacağız. Onları playoff yarışının dışına atmak istiyorum. Playofflara bizim girmemiz lazım, kusura bakmayın."



Lonzo Ball'un yakın zamanda sezonu kapatmasının yanı sıra 26-33'lük vasat altı bir derecesi olan Bulls ekibi, playofflara kalma ihtimali son derece zayıf olarak görülen takımlardan biri.



Son takas gününde yenilenen Lakers'ta ise LeBron James, sezonun kalan maçlarının, "kariyerinin en önemli normal sezon maçları" olduğunu belirtmişti.





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