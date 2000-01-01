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Beverley: "Kawhi bir makine, ben kendimi sıkı çalışıyor sanırdım..."

LA Clippers point guardı Patrick Beverley, takım arkadaşı Kawhi Leonard ile çalışmanın tüm oyununu değiştirdiğini söyledi ve kendisine "makine-insan" yakıştırmasını yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
LA Clippers point guardı Patrick Beverley, takım arkadaşı Kawhi Leonard ile çalışmanın tüm oyununu değiştirdiğini söyledi ve kendisine "makine-insan" yakıştırmasını yaptı.

Beverley, New Orleans Pelicans guardı JJ Redick ve Tommy Alter'a, 'JJ Redick Podcast'de katıldı. Sıkı bir savunma oyuncusu ve çalışkan kişiliğiyle bilinen Beverley, Kawhi ile çalışmanın tüm oyununu değiştirdiğini açıkladı.

32 yaşındaki oyuncu, başlangıçta sıkı çalışan bir adam olduğunu düşündüğünü, ancak Leonard'ın başka bir seviyede olduğunu belirtti. Beverley ayrıca, Kawhi'ı 'makine-insan' olarak tanımladı:

"Kawhi'la pandemi sürecinde çalışma fırsatım oldu. Ben çok çalışan bir adam olduğumu sanırdım, çok çalışmak, benim düşündüğümden çok farklı bir zihniyetmiş. O adamla çalışmak tüm hayatımı değiştirdi, tüm oyunumu değiştirdi. O bir makine-insan."

Leonard'ın çalışma ahlakının benzersiz olduğu biliniyor. Her zaman arka planda olarak, spot ışığında olmaktan çok çalışmaya öncelik veren bir isim. Bu durum, internette kendisiyle ilgili birkaç robot şakalarına da yol açmıştı. Nisan 2017'de koç David Fizdale, Clippers süperstarı için "Sanırım kanı antifriz ya da başka bir biçimde akıyor." ifadesini kullanmıştı.


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