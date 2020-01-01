Beverley: "Jokic böyle çırpınıp durduğu zaman, işimiz zor"

LA Clippers guardı Patrick Beverley, dün gece Denver Nuggets'a karşı oynanan playoff serisinin 3. maçı sonrası, Nuggets yıldızı Nikola Jokic'i savunmanın zorluğuyla ilgili ilginç bir yanıt verdi.



Beverley, Clippers'ın üçüncü maç zaferinden sonra muhabirlere şunları söyledi:



"Jokic, Luka Doncic'in sunduğuyla aynı şeyi sunuyor. Çok fazla çırpınıyor. Doğru kararı vermeleri için hakemlere çok fazla baskı uyguluyor. Bence Zubac harika bir iş çıkardı. Altı faulünü de yaptı. Yapması gerekeni yaptı."



Paul George şunları söyledi:



"Harika bir oyuncu. Pozisyonunda türünün tek örneği. Bu düdükleri aldığında işimiz zor oluyor, çok çırpınıyor. Zor bir durum. Bunlardan bazılarının faul olduğunu sanmıyorum ama düdüğü alıyor. Zu'ya savaşmaya devam etmesi gerektiğini söylüyorum."



"ONLAR 26 FAUL ATTI, BİZ 10 TANE..."



Jokic, Beverley'nin maç sonrası yorumlarından haberdar olduğunda, özellikle de 3. maçta sadece dört serbest atış denediği için şaşkın görünüyordu:



"Çırpınmak ne demek? Onlar 26 serbest atış kullandı, biz 10 tane kullandık. Sadece hakeme faul olduğunu gösteriyorum."



Jokic iyi bir serbest atış oyuncusu olmasına rağmen, faul çizgisine ulaşmak oyununun büyük bir parçası değil. All-Star isim, beş yıllık NBA kariyeri boyunca maç başına ortalama 3.6 serbest atış denemesine sahip ve bu rakam bu yılki playofflarda da aynı kalmıştı.



Beverley, geçtiğimiz Kasım ayında ligde hakemi aldatmaya yönelik hareket yaptığı için, 5 bin dolar para cezasına çarptırılmıştı.



