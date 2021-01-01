Beverley: "İnsanlar dokunulmaktan hoşlanmaz ama ben dokunurum..."

Minnesota Timberwolves guardı Patrick Beverley, savunmadaki zihniyeti hakkında farklı bir açıklama yaptı.



Houston Rockets ve LA Clippers ekipleriyle oynadığı sürede, kariyerinde üç kez savunma beşlerine seçilmiş olan Beverley, ligin en iyi dış alan savunmacıları arasında görülüyor.



33 yaşındaki oyuncu, "News Talk 830 WCCO" ile yaptığı bir röportajda, rakip oyuncuların kişisel alanını işgal etmenin kendilerini ne kadar gergin kıldığını bildiği için, bunu yapmayı sevdiğini açıkladı:



"İnsanlar dokunulmaktan hoşlanmazlar ve ben de birçok insana dokunmayı severim..."



