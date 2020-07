Beverley: "Her maçı ya Durant, ya Curry ya da Harden'a karşıymış gibi oynarım"

LA Clippers guardı Patrick Beverley, Orlando'daki her oynayacağı maçtaki savunma eşleşmelerine Kevin Durant, Stephen Curry, LeBron James ve James Harden'i savunuyormuş gibi davranacağını söyledi.



Beverley, Whistle Sports ile savunma zihniyeti hakkında konuştu:



"Her maçı, Kevin Durant onlarda olduğu dönemki Golden State Warriors'e karşı oynuyormuş gibi oynarım. Eğer bir point guarda karşıysam, Stephen Curry'yle karşı karşıyaymış gibi oynarım. Eğer iki numaraysa, James Harden'a karşı gibi. Ve eğer üç numaraysa, ona LeBron James ya da KD muamelesi yaparım."



Mart ayında sezonun askıya alınmasından önce Beverley, Clippers için ortalama 7.9 sayı, 5.4 ribaund ve 3.7 asist kaydetmişti.



Clippers'ın sekiz sıralama maçı, 2020 playoff başlamadan önce Los Angeles Lakers, New Orleans Pelicans, Phoenix Suns, Dallas Mavericks, Portland Trail Blazers, Brooklyn Nets, Denver Nuggets ve Oklahoma City Thunder'a karşı olacak.