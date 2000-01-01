Beverley: "En zorlu rakibim, Damian Lillard"

LA Clippers point guardı Patrick Beverley, Portland Trail Blazers süperstarı Damian Lillard'ın, en zorlu mücadelesi olduğunu itiraf etti.



Beverley, ligin en etkili guard savunucularından biri olarak biliniyor. Bu ününe rağmen Beverley, NBA'de savunmakta en çok zorlandığı oyuncuyu paylaşmaktan çekinmedi.



New Orleans Pelicans guardı JJ Redick'in podcastinde konuşan Beverley, Lillard'ın savunması en zor oyuncu olduğunu söyledi ve Dame'in kendisini, vücuduna daha fazla çalışmaya ittiğini ekledi:



"Dame diyebilirim. Dame, ağırlık odasına gitmemin nedenlerinden biri ve arkadaşlarıma, 'Yanal hızımı artırmam gerekiyor. Hızlı değilmiş gibi hissediyorum. Şu anki hıza ayak uyduramıyorum' dediğimi hatırlıyorum. Bu sayede birçok şey üzerine çalışmıştım. Asıl örnek geçen seneydi, teke tek pozisyonunda onu durdurmuştum. O kadar çalışma, tek bir pozisyon içindi."



Beverley, Houston Rockets ile beş yıl geçirdikten sonra, son iki sezonu Clippers ile geçirdi. NBA kariyerinde Beverley, Lillard ile playofflarda tek sefer karşılaşmıştı ve o da 2014'te Rockets'a karşı oynanan seriydi.



Bununla birlikte, Batı Konferansı'nın doğası gereği Beverley, normal sezonda birçok kez Lillard ve Blazers ile kafa kafaya gitmek zorunda kalmıştı.



