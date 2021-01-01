Beverley, CP3'yi ittiği için uzaklaştırma cezası alabilir!

LA Clippers point guardı Patrick Beverley'nin, Phoenix Suns yıldızı Chris Paul'u Batı Finallerinin 6. maçında itmesinden ötürü, gelecek sezonun başı için bir uzaklaştırma cezası ile karşı karşıya olduğu bildirildi.



Bu hareketinin ardından, Beverley oyundan atılmıştı.



Chris'in ağabeyi CJ Paul, Yahoo Sports'a Beverley hakkında şunları söyledi:



"Tüm olan bitenler Pat'in canına tak etmiş gibi geldi. Ama bunun sonu böyle getirilmez. Neden yaptığını anlamadım. O anı birkaç kez izledim ve Chris'in tek yaptığı ona bakmaktı, ama o bakış her şeyi bitirmişti. İşte o anda, Pat'in kalbini yerinden sökmüş olduğu belli oluyordu."



Beverley, geçtiğimiz gün Twitter üzerinden Paul'a bir özür mesajı göndermişti.







