Beverley: "Bu sakatlık, oyuna verdiğim değeri görmemi sağladı"

LA Clippers guardı Patrick Beverley, geçirdiği kalf sakatlığının, oyuna verdiği değeri görmesine yardımcı olduğunu söyledi.



Beverley, dün gece Denver Nuggets karşısında sadece 12 dakika oynasa da, Clippers kendisinin etkisini duyup hissedebiliyordu.



Clippers, Batı Konferansı yarı final serisinin 1. maçında Nuggets'ı 120-97'yi mağlup etmişti.



"Bir sakatlık yüzünden dışarıda kaldığınızda ve sadece arkadaşlarınızı izlemekle yetindiğinizde, oyuna verdiğiniz değeri görüyorsunuz. Ve artık sahada olduğum için çok şanslıyım. Sağlığınızı hafife alamazsınız. Bu gerçekten önemlidir. Ama sahada kardeşlerimle beraber rekabet etmek ve her zamanki gibi topumuzu oynamak güzeldi. Bu gece eğlenceliydi, kesinlikle. Rolümü çok ciddiye alıyorum. Tabii ki, oyun kurucu olarak, adamları hücumda belli yerlere yerleştirip, savunmadaki işimi yapmaya özen gösteriyorum. Bu sakatlıkla dışarıda kalmak, kesinlikle oyuna verdiğim değeri görmemi sağladı. Oyunu artık kesinlikle daha çok takdir ediyorum."



Beverley'nin dönüşüyle, Clippers bu sezon 13. kez tam güçte oynayabilmişti. Tam kadroları mevcut olduğunda Clippers, 12-1'lik bir galibiyet serisine sahip.



Beverley, dün gece oynadığı 12 dakikada 8 sayı, 6 ribaund ve 2 asist kaydetmişti.



