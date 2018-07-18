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Beverley: "Ben gerçek bir anti-Warriors'ım"

LA Clippers guardı Patrick Beverley, "anti-Golden State Warriors" oluşunu her fırsatta belirtiyor.

LA Clippers guardı Patrick Beverley, "anti-Golden State Warriors" oluşunu her fırsatta belirtiyor.

Beverley, televizyonda maç izlerken bile, her zaman Golden State'e karşı duracağını söylüyor.

30 yaşındaki oyuncu, sağ dizindeki yırtık menisküsün iyileşme döneminde ve Clippers'ı 2018-19'da playofflarına tekrar çıkarmayı umuyor:

"Clippers'la önümüzdeki sezonun hedeflerinden bazıları neler?

Beverley: "Playofflara kalmak. Tek amaç bu.

Rockets ve Warriors gelecek sezon Batı Konferansı Finallerinde tekrar karşılaşırsa, sence kim kazanacak?

Beverley: "Rockets. Ben gerçek bir 'anti-Warriors'ım. Kimi söylerseniz söyleyin (Warriors'a karşı), muhtemelen diğer takımı söylerim."


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