Beto'dan UEFA Avrupa Ligi mesajı

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin Portekizli kalecisi Beto, takımının Avrupa kupalarında olması gerektiğini diel getirdi.

Haber; Yeni Asır
Beto'dan UEFA Avrupa Ligi mesajı
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09 Haziran 2020 13:28
Kariyerinde 4 Avrupa kupası kaldıran Göztepe'nin dünyaca ünlü kalecisi Beto, Göztepe'nin S.Lizbon, Sevilla ve Porto gibi kalbindeki en önemli kulüplerden birisi olduğunu söyledi.

Beto, "Göztepe mutlaka Avrupa kupalarında olmalı. Belki bu sezon zor gibi görünüyor ama neden olmasın. Biz neler başardık. Şimdi de sonuna kadar bu hedef için savaşacağız" diye konuştu.

 

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