Beto, Trabzonspor karşısında farkı önledi

Trabzon'a karşı devleşen Göztepe'nin Portekizli kalecisi yine 4 kurtarış yaptı ama bu kez mağlubiyete engel olamadı

Haber; Sabah
Beto, Trabzonspor karşısında farkı önledi
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13 Haziran 2020 14:13
Göztepe'nin 38 yaşındaki kalecisi Beto, dün Trabzonspor ataklarına yine uzun süre tek başına set çekti.

Portekizli file bekçisi, bordo-mavili takımın 3'ü ilk yarıda 4 önemli atağında kalesini gole kapadı. Özellikle Novak ve Ekuban'ın yüzde yüzlük pozisyonlarında müthiş kurtarışlar yapan Beto, Nwakaeme, penaltıdan Ekuban ve Abdülkadir Ömür'ün gollerine ise engel olamadı.

Sarı-kırmızılı takımın başarılı kalecisi Beto'nun Süper Lig kariyerinde en fazla kurtarış yaptığı maçlar Trabzonspor'a karşı oldu. Dün oynanan karşılaşmayla birlikte Beto, 5 karşılaşmada tam 27 kurtarış gerçekleştirdi.


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