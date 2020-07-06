Betis her şeye 'Evet' dedi, Pellegrini kabul etti

5 MİLYON EURO MAAŞ, 2+1 YIL

FENERBAHÇE VE VALENCIA DA TEKLİF YAPTI

100 MİLYON EURO VE 14. SIRA

Real Betis, Manuel Pellegrini ile teknik direktörlük için anlaşmaya vardı.Endülüs merkezli Estadio Deportivo'da yer alan habere göre; Manuel Pellegrini için ilk başta yüksek maaş talebi nedeniyle geri adım atan Real Betis, daha sonra piyasadaki teknik direktörlerle başarıya ulaşamayacağını düşünerek Şilili teknik adama istediği ücreti vermeyi kabul etti.ABC'de yer alan haberde ise; Manuel Pellegrini'ye net 5 milyon euro civarında bir maaş ödeyecek olan Betis, bunun yanında önemli bir miktar transfer bütçesi de vermeyi taahhüt etti. Pellegrini, tüm taleplerinin kabul edilmesiyle birlikte Betis'e 2+1 yıllığına 'Evet' dedi.Manuel Pellegrini'ye Betis dışında Valencia ve Fenerbahçe'nin de teklifinin olduğu ancak en yüksek teklifi veren ve en iyi şartları sunan tarafın Betis olduğu vurgulandı.Real Betis, bu sezon harcadığı 100 milyon euro'ya karşın istediği başarıların uzağında kaldı. Endülüs ekibi, 34 açta topladığı 38 puanla ligde 14. sıraya indi.