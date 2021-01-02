Betis, Endülüs derbisinde 3 puanın kıyısından döndü!

İspanya La Liga'da 17. hafta mücadelesinde Real Betis, konuk ettiği Sevilla ile 1-1 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Betis, Endülüs derbisinde 3 puanın kıyısından döndü!
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02 Ocak 2021 20:10
İspanya La Liga'nın 17. haftası Endülüs derbisine sahne oldu. Real Betis, Sevilla'yı ağırladı.

Benito Villamarin Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Konuk ekip Sevilla'nın golünü 48. dakikada Suso kaydetti. Real Betis'in golünü ise 51. dakikada penaltıdan Sergio Canales attı.

Real Betis, 75. dakikada Nebil Fekir'in ayağından kullanılan bir penaltıdan da yararlanamadı.

La Liga'da 2 maçlık galibiyet serisi sona eren Sevilla, 27 puanla 5. sırada yer aldı. 2 maçtır kazanamayan Real Betis ise 20 puanla 9. sırada yer buldu.

Sevilla, gelecek hafta Real Sociedad'ı konuk edecek. Real Betis ise Huesca deplasmanına gidecek.



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