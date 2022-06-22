Betis Carvalho'ya bir teklif daha yapacak

Fenerbahçe'nin transfer listesinde olan isimlerden William Carvalho konusunda İspanyol basını yeni gelişmeleri duyurdu.



Diario de Sevilla gazetesinin haberinde William Carvalho'yu elinden kaçırmak istemeyen Real Betis'in son bir kez Portekizli oyuncuyla görüşme yapacağı aktarıldı. Real Betis yönetiminin, sözleşmesi 2023 yılında bitecek olan Carvalho'yla 2 yıllık yeni sözleşme için teklif hazırladığı kaydedildi.



Portekizli orta sahanın ise Real Betis'i dinledikten sonra cevabı olumsuz olursa Fenerbahçe ve Fulham gibi kulüplerin tekliflerini dinleyeceği aktarıldı.



Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus'un William Carvalho'nun transferini çok istediği biliniyor.





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