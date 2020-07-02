Bethesda, kendi oyun başlatıcısını kapatarak oyunlarını Steam'e taşıyor

Mayıs ayında Bethesda'nın PC oyun başlatıcısı kapanacak.



Wolfenstein, The Elder Scrolls, DOOM Eternal, Dishonored, Deathloop, Prey, RAGE oyunları ve Fallout serisiyle tanıdığımız dünyanın en popüler oyun yapımcısı ve geliştiricilerinden biri olan Bethesda, PC platformunda kendi oyun başlatıcısını kapatma kararı aldı. Resmi web sitesi üzerinden yapılan açıklama göre Bethesda, başlatıcısını kapatacak ve oyunlarını Steam'e taşıyacak. Böylelikle önümüzdeki tarihlerde piyasaya sürülecek Bethesda oyunlarının Steam'e geleceği kesinleşmiş oldu.



Oyuncular hali hazırda Bethesda başlatıcısında sahip olduğu oyunların tamamını Steam hesaplarına ücretsiz aktarabilecek. Bethesda, oyunculara Mayıs ayına kadar aktif kalacak başlatıcıdaki ürünlerini bir an önce Steam'e geçirmelerini önerdi.



Bethesda tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Nisan ayının başlarında Bethesda.net kitaplığınızı Steam hesabınıza taşıyabileceksiniz. Bethesda başlatıcısında sahip olduğunuz tüm oyunlar Steam'de ücretsiz olarak size sunulacak. Satın alımlarınız Steam hesabınıza aktarılacaktır. Birçok oyun kaydı da aktarılacak, fakat içlerinden bazıları manuel kopyalama gerektirebilecek. Mayıs ayına kadar Bethesda başlatcısındaki oyunlarınıza erişebilecek ve oynayabileceksiniz, ancak geçiş sürecini mümkün olan en kısa sürede başlatmanızı öneririz.



Oyuncular kütüphanelerindeki ürünleri Steam'e transfer ettikten ve Bethesda başlatıcısını kullanmayı bıraktıktan sonra dahi Bethesda.net hesaplarına ihtiyaç duyacak. Söz konusu hesaplar kullanıcıların oyunlar içerisindeki modlar, kostümler, içerikler ve haberlere ulaşmasını sağlayacak. Bethesda.net üzerindeki cüzdan bakiyesi de Steam'e aktarılacak. Ayrıca Bethesda, oyunlardaki ilerlemelerin ve kayıtların aynen Steam'e aktarılacağını, oyuncuların deneyimlerinde bir kayıp yaşanmayacağını açıkladı. Bethesda.net üzerindeki cüzdan bakiyesi de Steam'e aktarılacak.



(Kaynak: playerbros.com)



