Besra Duman'dan gümüş madalya geldi

Milli sporcumuz Besra Duman, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde düzenlenen Para Halter Dünya Kupası'nda gümüş madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Besra Duman'dan gümüş madalya geldi
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22 Haziran 2021 23:10
Para Halter Dünya Kupası'nda milli sporcu Besra Duman, gümüş madalya kazandı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde düzenlenen Para Halter Dünya Kupası'nda mücadele eden Besra Duman, kadınlar 55 kiloda 123 kiloluk kaldırışıyla ikinciliği elde etti.


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