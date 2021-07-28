Beşinci günde sporcularımız neler yaptı? İşte günün raporu

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 5. gününde 6 branşta 18 milli sporcu mücadele etti.



Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda badminton, boks, cimnastik, judo, yelken ve yüzmede Türk sporcular sahne aldı.



Badmintonda Neslihan Yiğit, dünya 2 numarası Çinli Yu Fei Chen'le A Grubu'nda yaptığı ikinci maçı kaybetti ve oyunlara veda etti.



Boksta erkekler 81 kiloda Bayram Malkan, Ganalı Shakul Samed'i ikinci rauntta mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.



Cimnastikte Ahmet Önder ile Adem Asil, genel tasnif finalinde performansı sergiledi. Adem Asil 15. olurken, Ahmet Önder omzunda ağrı olduğundan tedbir amaçlı finali yarıda bıraktı.



Ahmet Önder ile Adem Asil, 2 Ağustos'ta atlama masasında madalya mücadelesi verecek. Adem ayrıca aynı gün halkada da finalde performans sergileyecek



Judoda 90 kiloda Mihael Zgank, madalyaya çok yaklaştı. Zgank, Kübalı Ivan Felipe Silva, ABD'li Colton Brown ve Hollandalı T End'i yenerek yarı finale çıktı. Yarı finalde Alman rakibi Eduard Trippel'e altın skorla elenen Zgank, bronz madalya maçında ise Özbekistan'dan Davlat Bobonov'a kaybetti ve olimpiyatı 5. sırada tamamladı.



Yelken branşında rüzgar sörfü (RS:X) kategorisinde 9 yarış sonunda Onur Cavit Biriz 21. ve Dilara Uralp 23. sırada günü tamamladı.



Finn kategorisinde Alican Kaynar, iki yarışta 8 net puanla sınıfındaki liderliğini sürdürdü.



470 kategorisinde Deniz ve Ateş Çınar kardeşler ilk iki yarış sonunda 19 sporcu arasında günü 13. sırada bitirdi. Aynı kategoride mücadele eden Beste Kaynakçı-Okyanus Arıkan ise iki yarışın ardından günü 20. sırada tamamladı.



Yüzmede ise Defne Taçyıldız, 200 metre kelebekte yarı finalde 14. oldu ve finale çıkamadı.



200 metre sırtüstünde Berke Saka yarı final bileti alamazken, kadınlar 4x200 metre bayrak yarışında Merve Tuncel, Beril Böcekler, Deniz Ertan ile Viktoria Zeynep Güneş'ten oluşan milli takım finale çıkamadı.



