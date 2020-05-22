Beşiktaş'tan Yeni Malatyaspor'a 'geçmiş olsun' mesajı

Beşiktaş Kulübü, futbolcu ve personelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan BtcTurk Yeni Malatyaspor için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.Siyah-beyazlı kulübün Twitter hesabından yayımlanan mesajda, "Yeni Malatyaspor Kulübü'nün Kovid-19 testi pozitif çıkan futbolcusu ve personeline geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.