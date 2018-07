Beşiktaş'tan Yasin Öztekin açıklaması

Beşiktaş Kulübü Basın Sözcüsü Metin Albayrak, TRT Spor'a yaptığı açıklamada Yasin Öztekin konusuna değindi.Galatasaray'ın serbest bıraktığı Yasin Öztekin ile ilgilendiklerini ancak oyuncu göndermeleri durumda alabileceklerini söyledi. İşte Albayrak'ın açıklamaları..."Yasin Öztekin şimdi şöyle söyleyeyim o mevkide arkadaşlarımız var. Babel, Quaresma, Töre, Orkan, Lens... Baktığımızda hem sol hem sağ tarafta şu an için söz konusu değil. Ayrılmalar olduğu zaman almak istediğimi arkadaşlar var. Olabilir tabii ki, olmayabilir de... Şu an için mevcudumuz bu..."Yasin Öztekin, Siyah-Beyazlı kulüple görüştüğünü söyledi. Önceki gece dünyaca ünlü şarkıcı Shakira'nın Vodafone Park'taki konserine gelen Yasin, çıkışta Haberütrk'e özel açıklamalarda bulundu. Galatasaray'dan artık koptuğunu söyleyen Yasin, "Beşiktaş ile daha önce görüştüm haber bekliyorum. Burada oynamayı istiyorum" dedi.Konsere gelen sporseverlerle de konuşan ve onların fotoğraf isteğini kırmayan Yasin, "Bu stat hakikaten çok güzel. Her futbolcu burada oynamayı ister. Umarım ben de oynarım. Benim açıdan sorun yok. Kulübün kararı önemli" ifadelerini kullandı. Yasin'in konser çıkışında Beşiktaş yazılı duvardan geçmesi de ilginç bir görüntü oluşturdu.