Beşiktaş'tan Yannick Bolasie sürprizi

Beşiktaş, gol yollarında takviyeye gidiyor. Siyah beyazlıların transferin son günlerinde rotayı Yannick Bolasie'e kırdı.
beIN Sports'un haberine göre, Beşiktaş transfer komitesinin görüşme içinde olduğu öğrenime futbolcuyu kadrosuna katmayı planlayan siyah beyazlılarda yönetici Erdal Torunoğulları oyuncunun ücretini düşürmek için temaslarını sürdürüyor.
Bonservisi Everton'da bulunan 1989 doğumlu Demokratik Kongolu futbolcunun hücumun her bölgesinde görev alabildiği biliniyor.
beIN Sports'un haberine göre, Beşiktaş transfer komitesinin görüşme içinde olduğu öğrenime futbolcuyu kadrosuna katmayı planlayan siyah beyazlılarda yönetici Erdal Torunoğulları oyuncunun ücretini düşürmek için temaslarını sürdürüyor.
Bonservisi Everton'da bulunan 1989 doğumlu Demokratik Kongolu futbolcunun hücumun her bölgesinde görev alabildiği biliniyor.