Beşiktaş'tan Yannick Bolasie sürprizi

Beşiktaş'ın transferin son saatlerine girilirken Yannick Bolasie'yi transfer etmek için harekete geçtiği iddia edildi.

, Fotoğraf; EPA
Beşiktaş'tan Yannick Bolasie sürprizi
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03 Ekim 2020 23:15
Beşiktaş, gol yollarında takviyeye gidiyor. Siyah beyazlıların transferin son günlerinde rotayı Yannick Bolasie'e kırdı.

beIN Sports'un haberine göre, Beşiktaş transfer komitesinin görüşme içinde olduğu öğrenime futbolcuyu kadrosuna katmayı planlayan siyah beyazlılarda yönetici Erdal Torunoğulları oyuncunun ücretini düşürmek için temaslarını sürdürüyor.

Bonservisi Everton'da bulunan 1989 doğumlu Demokratik Kongolu futbolcunun hücumun her bölgesinde görev alabildiği biliniyor.



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