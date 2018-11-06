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Beşiktaş'tan Volkan Babacan sürprizi!

Fabri'nin ayrılmasından sonra Karius'tan da beklediği verimi alamayan ve kaleci konusunda sıkıntı yaşayan Beşiktaş'ın Volkan Babacan'ı gündemine aldığı ileri sürüldü.

Kaynak: Star
Beşiktaş'tan Volkan Babacan sürprizi!
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06 Kasım 2018 10:16
Beşiktaş'ta kaleci sorunu yeniden ortaya çıkmaya başladı. Tolga Zengin'in yaşının ilerlemesi, Karius'un da bekleneni vermemesi üzerine siyah beyazlılar kolları sıvadı.

Sezon başında Fabri'yi Fulham'a satan ve sonrasında Liverpool'dan Karius'u 2 yıllığına kiralayan Beşiktaş, kaleci açığını kapattığını düşünüyordu. Ancak Karius'un beklenen performansın altında kalması yönetimi yeni kaleci arayışına itti.

Beşiktaşlı yöneticiler, Medipol Başakşehir'in kalecisi Volkan Babacan'ı gündemine aldı. Başkan Göksel Gümüşdağ ile arası iyi olan Fikret Orman'ın bu konuyu bizzat görüşeceği belirtildi.



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