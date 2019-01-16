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Beşiktaş'tan Viktor Fischer'a veto!

Beşiktaş'a önerilen 24 yaşındaki Danimarkalı futbolcu Viktor Fischer'ın ülkesi dışında etkili olamaması transferde sorun yarattı.

Kaynak: Sabah
Beşiktaş'tan Viktor Fischer'a veto!
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16 Ocak 2019 13:30
Beşiktaş'ta Ryan Babel'in yerine düşünülen isimlerden biri olan Viktor Fischer için gelen raporlar transferin rafa kaldırılmasını neden oldu. Öyle ki siyah-beyazlıların masasına gelen ilk isim Viktor Fischer kafaları karıştırdı. 24 yaşında olmasına rağmen Hollanda, İngiltere ve Almanya'ya giden ama tutunamayan; döndüğü Danimarka'da ise harikalar yaratan oyuncu için araştırma yapıldı. Genç futbolcunun yaşadığı sakatlığın ciddi olmadığı ama adaptasyon sorunu konusunda sıkıntıları olduğu bilgisi paylaşıldı.

JUVE'DEN PJACA DESTEĞİ

Ryan Babel'in yerine Marko Pjaca'yı kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş'ı yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor. İtalya basınında çıkan habere göre Juventus Sportif Direktörü Fabio Paratici, Fiorentina ile görüşüp Pjaca'nın kiralık sözleşmesini feshetmek için Mor Menekşeleri ikna etmeye çalışıyor. Pjaca'nın Fiorentina ile kiralık sözleşmesini iptal etmek isteyen Juventus'un genç futbolcuyu sezon sonuna kadar başka bir takıma kiralamayı düşündüğü iddia edildi. 23 yaşındaki futbolcunun Fiorentina'da yeteri kadar gelişemediğini düşünen Juventus yönetiminin Fiorentina'yı ikna etmesi halinde Pjaca'yı ya Beşiktaş ya da Parma'ya kiralamayı düşündüğü kaydedildi..

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