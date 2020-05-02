Beşiktaş'tan Umut Meraş atağı!

Le Havre'nin Fransa'da 1. lige çıkamaması sebebiyle Umut Meraş'ın takımından ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Beşiktaş ise geçen yaz da çok istediği ancak transferini bitiremediği başarılı sol bek için nabız yoklamaya hazırlanıyor.

Haber; Sabah
Beşiktaş'tan Umut Meraş atağı!
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02 Mayıs 2020 09:52
Fransa'da liglerin tescil edilmesi sonrası Umut Meraş'ın takımı Le Havre'nin 2. ligde kalması Beşiktaş'ın iştahını kabarttı. Bu gelişme sonrası Umut'un Le Havre'den ayrılması beklenirken, Kartal geçen sezon transferi için çok uğraştığı başarılı sol bek için yeniden kolları sıvadı.

ANLAŞMA SAĞLANMIŞTI
Beşiktaş, 24 yaşındaki sol bek ile geçen sezon anlaşma sağlamış ancak Bursaspor'daki kongre süreci sebebiyle transfer rafa kalkmıştı. Kartal, bu sezon bir kez daha şansını deneyecek.

KARTAL'IN HEDEFİ KİRALAMAK
Kartal, bu transfer için Umut'un Fransa 2. liginde devam etmeye soğuk bakmasını fırsata çevirmek istiyor. Yönetimin stratejisi ise başarılı sol beki satın alma opsiyonu ile kiralamak.

GALATASARAY DA İSTEMİŞTİ
Umut için ocak ayında G.Saray, Le Havre'nin kapısını çalmış ancak transfer gerçekleşmemişti. Beşiktaş'ın yeniden gündemine aldığı yıldız oyuncu yeni bir transfer savaşı çıkarabilir.

Umut Meraş bu sezon Le Havre'de 22 karşılaşmada görev aldı. 1 kez asist yaptı.

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